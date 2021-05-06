Мария Копылова: Медаль «За оборону Ленинграда» погибла в блокаде, а я выжила



ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию, посвященную предстоящему празднованию Дня Победы. В мероприятии приняли участие члены петербургского штаба ОНФ, блокадники и ветераны, которые поделились своими воспоминаниями.

В прошлом году главный парад Победы из-за пандемии пришлось перенести с 9 мая на 24 июня. В этом празднование состоится в срок, но с некоторыми ограничениями, сказал член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев. В ходе конференции он также рассказал, что в преддверии 75-летия Победы в 2020 году был запущен проект «75 правил победителей».

«Мы хотели сделать подарок ветеранам. Развесили их портреты с напутственными словами по городу на билбордах, чтобы все могли прочитать и понять, как люди смогли пережить ужас войны. Проект был реализован, было размещено около 60 портретов, и они пользуются в городе достаточно большой популярностью», — поделился Соловьев.

«Жить и не сдаваться», «Любите свою Родину и будьте патриотами, какими всегда были мы» — эти и многие другие слова ветеранов, адресованные подрастающему поколению, не могут не найти отклика в сердцах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Гостья мероприятия ветеран Мария Копылова поделилась историей восстановления утраченных документов на награды «За оборону Ленинграда». К слову, сама награда, как выразилась участница конференции, «погибла в блокаде».

«Пережитые годы в блокаде стоят памяти. Но очень я благодарна городу, что удалось восстановить все документы. Также был приятен и сам факт награждения, в торжественной обстановке мне был вручен дубликат медали «За оборону Ленинграда». Моя настоящая медаль погибла в блокаде, а я выжила», — рассказала она.

По признанию ветерана, на восстановление документов и награды потребовались годы, но с помощью представителей ОНФ это все же удалось сделать. Сложность заключалась в том, что в наградных документах Копыловой было указано другое отчество. Поэтому пришлось делать запросы в отдел образования, чтобы доказать — другой Копыловой в то время в классе не было. Потом уже последовало обращение в Смольный и переадресация его в Кремль. В итоге 8 сентября 2020 года Мария Копылова была повторно награждена.

Для ветеранов войны и блокадников 9 Мая — особый праздник. Участник конференции ветеран Юрий Гараганенко, несмотря на возраст, каждый год в этот день посещает Дворцовую площадь, причем весьма необычным способом — на велосипеде.

«Это для меня большой праздник. Я не буду подробно говорить о том, что война длилась 1418 дней, из которых 872 — это дни блокады Ленинграда. Страшные события для нашего города, люди страдали неимоверно. Я был ребенком, а детей надо было кормить, они были обузой в таких условиях. Теперь я всегда вспоминаю страшные слова Свердлова, который предупредил, что дети ниже тележного колеса — обуза и должны быть уничтожены. Но у нас такого не произошло. Теперь 9 Мая я стараюсь из Купчино на велосипеде съездить на Дворцовую площадь», — удивил других участников мероприятия ветеран.

wikipedia.org / Sergey Strunnikov / Общественное достояние

Его жена ветеран Зоя Комолова поделилась воспоминаниями. Из Ленинграда ее вывезли в тыл на Урал, но жизнь там тоже была не сахар — «все для войны, все для победы». А вернувшись в город, Комолова оказалась «понаехавшей».

«Когда началась война, у нас в семье было трое детей, маме было 30 лет. В 1941 году меня вместе с другими детьми из детского сада отправили в тыл, вернулись мы только в 1945-м. Раньше мы жили в Центральном районе, на ул. Герцена. Но когда я начала восстанавливать документы, Центральный архив мне сказал, что я не житель Ленинграда. Отмечен только мой приезд в 1945-м, хотя до 1941-го наша семья из города вообще никуда не выезжала», — рассказала она.

Сейчас сложно выяснить, каким поездом отправляли детей, документы мамы Зои Комоловой сгорели, и ни в каких списках она не числится — «ее не существует, оказывается», с грустью отметила гостья. Но, несмотря на бюрократические проволочки и преграды, Комолова все равно считает себя блокадницей.