Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 18:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:40
Экономика
На Дальнем Востоке России будет создана единая газовая система
18:39
Общество
Детеныш зубробизона появился на свет в Токсовском зверопитомнике Ленобласти
18:37
Происшествия
В Подмосковье пенсионерка с психическим расстройством проглотила перчатку и умерла
18:36
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о насмешках хейтеров из-за лишнего веса
18:36
Шоу-бизнес
Миро назвала причину возможного развода Насти Ивлеевой и Элджея
18:35
Общество
Россиян предупредили о появлении телефонных мошенников-роботов
18:33
Экономика
Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года
18:32
Происшествия
Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом
18:28
Общество
Температура воды на курортах Краснодарского края достигла рекордных значений
18:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала, как выглядит Влад Топалов на больничной койке
18:24
Происшествия
Житель Кемерова умер по вине пассажира-шизофреника
18:20
Новороссия
Бойцы ВСУ открыли минометный огонь по пригороду Донецка
18:20
Общество
Именные и безымянные солдаты: поисковики заступили на «Вахту Памяти» в Тульской области
18:19
Общество
На Куршской косе предложили оборудовать туалеты для тургрупп в близлежащих поселках
18:18
Общество
Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы
18:16
Происшествия
Десятки деревьев упали в Москве из-за сильного ветра
18:13
Общество
Букингемский дворец поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения
18:12
Экономика
Международные резервы России увеличились на миллиард долларов
18:10
Общество
Почему сериалы на медицинскую тему так популярны у телезрителей
18:07
Спорт
Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за оскорбления судей
Все новости
Наверх

Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года

Экономика
Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года
fordsollers.com  /  Пресс-служба Ford Sollers

Вашингтон, 6 мая. Новую версию внедорожника Explorer под названием Timberline представила американская компания Ford.

В Ford Explorer Timberline установлена модернизированная независимая подвеска, новые пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм, а усиленные амортизаторы позаимствованы у полицейского внедорожника Ford Explorer Police Interceptor.

Кроме того, трехрядный внедорожник обзавелся металлической защитой днища, внедорожными шинами, дифференциалом повышенного трения, системой выбора алгоритмов управляющей электроники, что позволит выбирать оптимальное движение по разным дорогам. Под капотом у Timberline расположился четырехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом в 2,3 литра и отдачей в 305 лошадиных сил. Цены на эту модель пока не разглашаются.

Кабриолет и купе с самыми мощными двигателями ранее представил итальянский автопроизводитель Ferrari.

автомобили ford авторынок внедорожник ford explorer timberline
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 85334 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 74909 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 55888 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 39088 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 38500 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Все новости / Экономика / Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года
Рейтинг@Mail.ru