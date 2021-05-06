Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года

Вашингтон, 6 мая. Новую версию внедорожника Explorer под названием Timberline представила американская компания Ford.

В Ford Explorer Timberline установлена модернизированная независимая подвеска, новые пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм, а усиленные амортизаторы позаимствованы у полицейского внедорожника Ford Explorer Police Interceptor.

Кроме того, трехрядный внедорожник обзавелся металлической защитой днища, внедорожными шинами, дифференциалом повышенного трения, системой выбора алгоритмов управляющей электроники, что позволит выбирать оптимальное движение по разным дорогам. Под капотом у Timberline расположился четырехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом в 2,3 литра и отдачей в 305 лошадиных сил. Цены на эту модель пока не разглашаются.

Кабриолет и купе с самыми мощными двигателями ранее представил итальянский автопроизводитель Ferrari.