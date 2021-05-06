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Температура воды на курортах Краснодарского края достигла рекордных значений

Общество
Температура воды на курортах Краснодарского края достигла рекордных значений
pixabay.com  /  pixabay.com

Сочи, 6 мая. Температура морской воды в Сочи достигла рекордных показателей для мая. На сегодняшний день вода прогрелась до +17 градусов.

Такая же температура держится и на побережье в Ейске уже три дня. Причиной этому послужила пришедшая в регион жара: нередко воздух в Краснодарском крае прогревается до +30 градусов и выше, передает источник ФАН.

Самая холодная морская вода — в Темрюке. Она прогрелась всего до +13 градусов. Чуть теплее (+14 градусов) в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Геленджике. А в Приморско-Ахтарске температура воды достигла +16 градусов. По словам специалистов, в этом году могут быть побиты прошлогодние рекорды.

При этом вечером вода часто бывает гораздо теплее, чем днем. Жители Сочи рассказали, что людей на пляжах пока не очень много, хотя самые смелые, конечно, купаются. Однако большинство могут зайти в воду, чтобы «ножки помочить», и только.

Сочи вошел в число популярных мест отдыха у москвичей в выходные в мае. Уехать из столицы в этот период решили почти 30% жителей.

сочи черное море температура краснодарский край
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