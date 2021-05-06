Регина Тодоренко показала, как выглядит Влад Топалов на больничной койке

Москва, 6 мая. Новость о госпитализации ведущей Регины Тодоренко и ее мужа, певца Влада Топалова, шокировала их фанатов. Спустя время судья проекта «Маска» опубликовала снимок с мужем.

Звезды уже длительное время не объясняют, что с ними произошло. Спустя сутки после новости о госпитализации Тодоренко показала, как выглядит ее муж на больничной койке.

«Слава богу, что живой. Я люблю тебя! В горе и в радости, в болезни и в здравии. Я с тобой!» — написала она.

Некоторые поклонники предполагают, что таким образом звездные супруги пытаются сохранить интригу и привлечь аудиторию. Однако на подобные выпады фанатов артисты не отвечают. Среди интернет-пользователей нашлись и те, кто пожелал паре скорейшего выздоровления, сообщает «Вечерняя Москва».

О своей госпитализации Топалов сообщил поклонникам в Instagram Stories еще вечером 5 мая. Однако не стал сопровождать снимок никакими подписями, предоставив фанатам самим догадываться, в чем дело.