Житель Кемерова умер по вине пассажира-шизофреника

Кемерово, 6 мая. Инвалид второй группы, страдающий шизофренией, вступил в конфликт с мужчиной в трамвае. Гражданин погиб от полученных травм.

Пока неизвестно, из-за чего поругались местные жители. Мужчина, который вел себя неадекватно, толкнул оппонента. В результате тот выпал из общественного транспорта и упал на землю. Он потерял сознание. Медики, приехавшие на вызов после звонка очевидца, госпитализировали пострадавшего с рассечением головы. Спасти пациента не удалось, он умер на больничной койке.

Пенсионерка из Костромской области получила перелом во время поездки в автобусе. По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента, сообщал ФАН.