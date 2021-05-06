Бойцы ВСУ открыли минометный огонь по пригороду Донецка

Донецк, 6 мая. Бойцы Вооруженных сил Украины произвели минометный обстрел села Веселого в пригороде столицы ДНР, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Военнослужащие украинской армии нанесли удар в 16:00. Бойцы вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра. Всего ими было выпущено шесть снарядов.

Огневые позиции ВСУ были расположены в населенном пункте Пески. Кроме этого случая, наблюдатели из Донецка в СЦКК зафиксировали взрыв в районе Старогнатовки. Также украинские бойцы выпустили 10 снарядов из гранатомета по населенному пункту Стыла.

С 27 июля 2020 года на территории Донбасса вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предусматривают запрет применения крупнокалиберной артиллерии и ударных БПЛА, размещения складов боеприпасов и техники в жилых районах.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по территории Донбасса более 60 боеприпасов за сутки.