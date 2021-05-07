Межевич: обращение G7 к Лукашенко напоминает «приглашение на собственную казнь»

Обращение G7 к белорусскому лидеру слишком напоминает «приглашение на собственную казнь», чтобы к нему можно было прислушаться. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее «Большая семерка» призывала президента РБ Александра Лукашенко провести в стране новые выборы, отпустить «всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний», а также прекратить «подавлять права человека и фундаментальные свободы». Кроме того, G7 требует от белорусского «режима» прекратить «гонения на журналистов».

«Это заявление напоминает мне известную правоохранительным органам по всему миру формулу «явки с повинной», — заметил Межевич. — Преступнику говорят, чтобы тот явился в ближайшее отделение полиции и тогда ему — может быть! — будет «скидка». Однако я не думаю, что разговор в таком тоне устроит президента Республики Беларусь».

Политолог подчеркнул, что Европейский союз занимает чрезмерно жесткую позицию по отношению к белорусским властям.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Она не основана на компромиссе! — заявил эксперт. — А ведь мы знаем, что политика — это искусство договариваться! В итоге мы видим, как вместо мирного договора Лукашенко предлагают безоговорочную капитуляцию. Однако современный Минск — это не Берлин времен мая 1945 года, так что я считаю, что белорусские власти отвергнут предложение G7, выраженное в такой бескомпромиссной формулировке».

Собеседник ФАН добавил, что с тем же успехом «Большая семерка» могла попросить Лукашенко застрелиться самостоятельно, раз уж это не смогли устроить западные спецслужбы.