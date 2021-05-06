Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. События дня

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве обсудил североатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и, как он выразился, «угрозы со стороны России». Заокеанский «наставник» поддержал русофобскую риторику Незалежной, говоря о Крыме, ситуации в Донбассе и «Северном потоке — 2». Сам Зеленский не упустил возможность поблагодарить главу американского Госдепа за введенные Вашингтоном антироссийские санкции, а также пригласил президента США Джо Байдена на первый саммит «Крымской платформы» в августе.

Лавров обсудил с армянским коллегой Нагорный Карабах

flickr.com / МИД России

Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, однако процессы восстановления мирной жизни в регионе политизировать нельзя. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в Ереване на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Арой Айвазяном.

«Мы не сомневаемся нисколько, что, когда люди начнут ощущать выгоды от мирной жизни, от снятия всех рестрикций, санкций, проявления блокады, они начнут уже по-другому относиться к вопросам, которые сейчас пытаются некоторые наши коллеги заострить и вывести на передний план», — заявил он.

Российский министр иностранных дел высоко оценил деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Сергей Лавров отметил решающую роль Москвы в прекращении кровопролития в многострадальном регионе. Сейчас за режимом прекращения огня в Карабахе продолжают наблюдать российские миротворцы. Дипломаты также обсудили возможность поставки Еревану миллиона доз вакцины «Спутник V». Армения уже получила первую небольшую партию препарата — 15 тысяч доз — и начала прививочную кампанию. Также речь идет и о возможной организации производства «Спутника V» на территории республики.