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Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. События дня

Общество
Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. События дня
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Зеленский поблагодарил Блинкена за антироссийские санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве обсудил североатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и, как он выразился, «угрозы со стороны России». Заокеанский «наставник» поддержал русофобскую риторику Незалежной, говоря о Крыме, ситуации в Донбассе и «Северном потоке — 2». Сам Зеленский не упустил возможность поблагодарить главу американского Госдепа за введенные Вашингтоном антироссийские санкции, а также пригласил президента США Джо Байдена на первый саммит «Крымской платформы» в августе.

Лавров обсудил с армянским коллегой Нагорный Карабах

Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. События дня
flickr.com  / МИД России

Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, однако процессы восстановления мирной жизни в регионе политизировать нельзя. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в Ереване на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Арой Айвазяном.
«Мы не сомневаемся нисколько, что, когда люди начнут ощущать выгоды от мирной жизни, от снятия всех рестрикций, санкций, проявления блокады, они начнут уже по-другому относиться к вопросам, которые сейчас пытаются некоторые наши коллеги заострить и вывести на передний план», — заявил он.
Российский министр иностранных дел высоко оценил деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Сергей Лавров отметил решающую роль Москвы в прекращении кровопролития в многострадальном регионе. Сейчас за режимом прекращения огня в Карабахе продолжают наблюдать российские миротворцы. Дипломаты также обсудили возможность поставки Еревану миллиона доз вакцины «Спутник V». Армения уже получила первую небольшую партию препарата — 15 тысяч доз — и начала прививочную кампанию. Также речь идет и о возможной организации производства «Спутника V» на территории республики.

Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России

«Спутник Лайт» зарегистрировали в России. События дня
permkrai.ru  / Администрация губернатора Пермского края

Российский Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Это подтвердил и президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой. В конце февраля Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию препарата. После тестирования на добровольцах Министерство здравоохранения приступило к регистрации «Спутника Лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, что однофазный препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V» позволяет приобрести иммунитет до двух лет. Таким образом, в России уже зарегистрированы четыре вакцины против COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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