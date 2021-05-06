Букингемский дворец поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения

Лондон, 6 мая. Королева Великобритании Елизавета II поздравила своего правнука Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, со вторым днем рождения.

Официальное поздравление появилось на странице Букингемского дворца в Instagram, сообщает сайт 360tv.ru. Монарх пожелала маленькому Арчи «очень счастливого второго дня рождения». Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям и оставили теплые пожелания супругам.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая 2019 года. Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор занимает седьмое место в очереди на престол. В скором времени в семье герцогов будет пополнение — Маркл ожидает рождения дочери.

Герцогиня Сассекская подготовила для детей книжку под названием «Скамейка». Фанаты Маркл заступились за нее после критики за использование титула герцогини в разделе авторства.