Международные резервы России увеличились на миллиард долларов

Москва, 6 мая. Золотовалютные резервы России по итогам недели с 23 по 30 апреля выросли на 0,2%, или на миллиард долларов в абсолютных значениях, составив 590,5 млрд долларов.

Увеличение показателя произошло в результате покупки валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки, пояснили в Центробанке РФ.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы и состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевым уровнем регулятора является сумма в 500 млрд долларов, то есть сейчас он превышен на 90,5 млрд.

За неделю, завершившуюся 23 апреля, золотовалютные резервы увеличились на 1%, до 589,5 млрд долларов, а по итогам прошлого года рост составил 7,5%.