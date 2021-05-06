Неделя после Пасхи 2021: названия дней, традиции и приметы, что можно и нельзя делать

Церкви, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, со 2 мая в течение 40 дней празднуют Светлую Пасху Христову. Первая неделя после Пасхи (в 2021 году это период со 2 по 9 мая) называется Светлая седмица. Это очень важное время, с которым связано много обрядов, традиций, примет и запретов. Светлая седмица завершается праздником Антипасха (народное название Красная горка), с которого, по русской традиции, начинается весенний сезон свадеб. Подробнее — в материале ФАН.

Пасхальная неделя: названия дней

В народе каждый день Светлой седмицы имел свое название.

Понедельник — Поливальный. В этот день было принято обливаться водой, «смывая» грехи и болезни.

Вторник — Купальница. В этот день также была традиция обливаться. Это считалось формой обрядовых игр с участием парней и девушек.

Среда — Хороводница. В этот день молодежь водила хороводы, в ходу были и другие забавы, а также различные обрядовые игры.

Четверг — Пасха мертвых, или Навский день (от древнерусского слова «навь» — потусторонние силы). В этот день в некоторых славянских областях было принято особо поминать умерших, оставляя им угощение, чтобы усопшие разделили с живыми радость Христова Воскресения.

Пятница — Прощеная. В этот день было принято мириться с родителями и близкими.

Суббота — Артос. В этот день, по апостольской традиции, верующим раздают хлеб (по-гречески «артос»).

Воскресенье — Антипасха, или Фомино воскресенье; народное название — Красная горка. На Руси с Красной горки начинался весенний свадебный сезон.

Федеральное агентство новостей /

Пасхальная неделя: традиции и приметы, что можно и нельзя делать

Первая пасхальная неделя — продолжение Пасхи — один из самых радостных периодов для верующих. Поста нет всю неделю, разрешена любая пища и вино.

В это время принято щедро угощать родных и друзей, ходить в гости, давать деньги на благотворительность. Скупость в Светлую седмицу считается большим грехом. Тем не менее обжорство и пьянство не приветствуются, это также считается грехом, оскорбляющим праздник.

Под запретом ссоры, споры и скандалы. Не поощряется сидение дома, одиночество и уныние, иначе, согласно примете, счастья весь год не видать. Девушке, которая в пасхальную неделю сидит взаперти, обычно сулят неудачи в личной жизни.

При этом строгого запрета на работу нет, хотя, по традиции, на Руси Светлая седмица была временем отдыха и развлечений.

Можно ли в Светлую седмицу посещать кладбища

Церковь не одобряет обычай посещать кладбище на Пасху и в Светлую седмицу, поскольку это время радости от Воскресения Христова. Тем не менее традиция посещать в это время кладбища жива. Считается, что этот обычай сугубо советский, из тех времен, когда на Пасху было запрещено участвовать в крестных ходах, а церковь посещали украдкой, но это не так. Наши славянские предки издревле старались разделить с усопшими радость Воскресения Христова, отсюда и традиции Навского четверга, и обряды «кормления покойников» с оставлением еды на кладбищах.

Официальным церковным днем посещения кладбищ считается вторник после Антипасхи, когда отмечается праздник Радоница (Родительский день). В 2021 году Радоница приходится на 11 мая. В некоторых российских регионах этот день объявлен выходным, а до кладбищ верующих будет доставлять дополнительный транспорт.

Федеральное агентство новостей /

Народные традиции

Неделя от Пасхи до Красной горки в народной традиции считается временем не только живых, но и усопших. Согласно поверьям, если на Пасху посетить кладбище и как следует «покормить» покойников, а потом оставить двери дома открытыми, усопшие придут в свои бывшие дома и будут там до Радоницы, а через сорок дней — на Вознесение — вновь отправятся в царство мертвых.

На Руси, по традиции, в пасхальную неделю женщинам строго запрещалось рукоделие, чтобы случайно не «зашить» покойникам глаза. Считалось, что «зашитые» глаза помешают усопшим найти дорогу в свои бывшие дома.

Кроме того, под запретом были громкий плач и причитания на кладбище, поскольку это могло помешать усопшим радоваться Пасхе.

Начиная с Красной горки, на Руси стартовал весенний сезон свадеб. Жениться на Красную горку считалось престижным: выдавать дочерей замуж и женить сыновей в это время могли себе позволить только зажиточные семьи, у которых оставались деньги после продажи осенью излишков урожая. Более скромный вариант — играть свадьбу осенью, на Покров.

Девушки, которые имели виды на замужество, старались приворотами «приманить» понравившихся парней, например подложив избраннику в карман кусочек скорлупы освященного пасхального яйца или крошки кулича.

Подробнее о свадебных традициях на Красную горку читайте в материалах ФАН.