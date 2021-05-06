Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за оскорбления судей

Санкт-Петербург, 6 мая. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не сможет руководить командой на протяжении пяти матчей. Наставник был дисквалифицирован КДК РФС.

Владислав Радимов был дисквалифицирован на пять встреч за оскорбления арбитров и инспектора матча 22-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в которой «Зенит-2» играл с «Тверью». Поединок проходил 29 апреля.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что санкции на Радимова также были наложены за посещение судейской комнаты. Тренеру «Зенита-2» придется не только отбыть дисквалификацию, но и заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Встреча в Твери завершилась победой гостей с минимальным счетом.

Ранее петербургский арбитр Сергей Лапочкин был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней. Решение УЕФА связано с работой судьи на матче Лиги Европы.