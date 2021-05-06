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Пять крупных уникальных производств открылись в России в 2020 году

Экономика
Пять крупных уникальных производств открылись в России в 2020 году
flickr.com  /  Creative Tools

Москва, 6 мая. Всего в Российской Федерации по итогам 2020 года открылось 318 новых производственных объектов, из них пять — совершенно уникальные.

Так, в Санкт-Петербурге стартовало производство беспилотных трамваев-роботов. Первый их них уже встал на рельсы в Северной столице. В Ижевске начал работу первый в РФ центр 3D-печати контактирующих устройств.

Первый завод по производству ориентированно-стружечных плит (ОСП) открылся в Приморском крае. Предприятие обеспечило новые рабочие места. В Московской области начал функционировать крупнейший комплекс по выращиванию грибов. На нем возможно выращивать до пяти тысяч тонн товара в год.

За прошлый год в стране было запущено в общей сложности 318 новых производств — это на 12 больше, чем в 2019-м, и на 82 больше, чем в 2018-м.

Правительство РФ прорабатывает законопроект об ответственности компаний за ликвидацию вреда для природы. Предлагается обязать собственников предприятий представлять план по ликвидации негативных последствий за пять лет до окончания срока эксплуатации объекта.

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