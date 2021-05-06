Анну Бузову затравили за хорошее настроение на фоне госпитализации сестры

Москва, 6 мая. Сестра Ольги Бузовой Анна отреагировала на критику со стороны поклонников певицы, которые оказались недовольны ее реакцией на новость о госпитализации звезды.

Пользователей Instagram возмутило, что сестра звезды никак не прокомментировала слухи об операции певицы, а также в хорошем настроении выкладывала видео, в которых нет ни намека на переживание за состояние близкого человека. Подписчики начали настоящую травлю.

«Захожу в комментарии и понимаю, что, согласно им, я <...> тварь, которая не умеет переживать и вообще не беспокоится о своих близких. Настроение чуть-чуть понизилось. Всех заблокирую, кто так написал», — отреагировала сестра певицы.

Представитель звезды Антон Богославский ранее подтвердил, что исполнительницу экстренно доставили в больницу, где ее прооперировали. Сейчас за Бузовой наблюдают врачи.