Украинские шахтеры устроили забастовку c требованием погасить долги по зарплате

Киев, 6 мая. Работники шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области требуют уплаты долга, который составляет уже больше 127,4 миллиона гривен.

«Первомайскуголь» накопил уже более 4,6 миллиона долларов задолженности перед горняками, заявил председатель Независимого профсоюза шахтеров Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец.

«В забое на глубине 900 метров со вчерашнего дня остаются 15 горняков. Люди требуют выплаты зарплатного долга, ... а также повышение окладов», — подтвердил Волынец.

Протестующие шахтеры выдвигают требования об увеличении уровня зарплат. Кроме того, они недовольны обеспечением государственных угольных предприятий средствами индивидуальной защиты. Ожидается, что на диалог с рабочими выйдет министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украинское правительство ранее приняло к рассмотрению положение, оговаривающее введение жестких мер в отношении злостных неплательщиков коммунальных услуг».