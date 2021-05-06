Жители четырех сел остались без газа из-за аварии под Геленджиком

Краснодар, 6 мая. Села Дивноморское, Возрождение, Прасковеевка и хутор Джанхот остались без газа из-за поврежденной трубы на трассе М4 «Дон», передает источник ФАН.

Авария произошла в районе поселка Светлый в Краснодарском крае. Дорожные службы на участке проводят работы и, по предварительным данным, задели и повредили трубу газопровода высокого давления. Ремонт планируют завершить к 12:00 по московскому времени 7 мая.

Около десяти населенных пунктов в Курской области также остались без газа из-за повреждения участка трубы, сообщал ФАН со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ЧП произошло при проведении земляных работ.