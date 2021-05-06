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Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца

Весь мир
Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца
Global Look Press  /  Jeff Newman / * Russia Rights Only *

Хьюстон, 6 мая. Полицейский в Хьюстоне, штат Техас, своим выстрелом отправил в реанимацию годовалого ребенка по имени Ледженд Смоллз. Родственники малыша планируют подать в суд на полицию города. На этот случай обратил внимание российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) в своем канале Telegram.

Ледженд Смоллз пострадал на одной из городских автозаправок, где припарковалась его мать Даиша. Вооруженный пистолетом преступник бросился к машине и потребовал, чтобы она выходила. 19-летняя девушка хотела закричать, что ее ребенок пристегнут в детском кресле на заднем сиденье, но внезапно услышала полицейскую сирену и выстрелы, пишет The New York Times.

Нападавший был убит на месте. Шальная пуля попала в голову годовалому ребенку. Врачам удалось спасти его жизнь, но мальчик тяжело пострадал — хирургам пришлось удалить часть костей его черепа, которые были раздроблены полицейской пулей.

При этом стрелял только один полицейский.

Родственники ребенка намерены подавать в суд. Они привлекли адвоката Бенджамина Крампа, который ранее представлял интересы убитого полицией в США Джорджа Флойда. Как выяснилось, у полицейского полиции Хьюстона 38-летнего Эрика Гарзы, который едва не убил мальчика, длинный список дисциплинарных правонарушений. Houston Chronicle указывает, что он пять раз таранил служебной машиной чужие автомобили, посылал жене задержанного мужчины его «непристойного характера» фотографии и СМС, отказался нормально заполнять заявление о сексуальном насилии и напугал потерпевшего, когда вез его в участок на скорости в 160 км/ч.

Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца
Global Look Press  / Steve Sanchez

Эрик Гарза был отправлен в оплачиваемый отпуск. Видео с его нательной камеры до сих пор не было обнародовано полицией.

«Мой сын каждый день борется за свою жизнь, борется за каждый вдох, — заявила 19-летняя мать Даиша Смоллз в ходе пресс-конференции с адвокатом. — Мой ребенок этого не заслуживал. Мой ребенок не заслуживал того, чтобы его застрелили».

Полицейский стрелял на поражение, несмотря на то, что видел рядом со злоумышленником постороннего человека. Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями считает случай в Хьюстоне недопустимым полицейским произволом.

Российский ФБР видит своей миссией борьбу с полицейским насилием во всем мире. Организация была основана при содействии российского предпринимателя Евгения Пригожина. Инициативная группа направила запросы к президенту Джозефу Байдену, а также госсекретарю и генпрокурору США с просьбой разъяснить позицию по данному делу. Фонд готов оказать необходимую правовую и информационную поддержку семье Ледженда Смоллза.

полицейское насилие в США Ледженд Смоллз
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