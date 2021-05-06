Решетова расскажет об отношениях с Тимати в документальном фильме

Москва, 6 мая. Вице-мисс Россия — 2014 Анастасия Решетова расскажет о своих отношениях с рэпером Тимати в документальном фильме, трейлер которого был представлен на YouTube-канале модели.

Ведущая шоу «Ты — топ-модель» создала YouTube-канал, где в скором времени появится фильм «Мой монолог». Знаменитость раскроет причины расставания с Тимати, с которым она разошлась спустя год после рождения сына Ратмира. Решетова в своей «исповеди» также поговорила о хейте со стороны пользователей, которые обвиняли ее в непрофессионализме, заявляя, что она не модель, а ее популярность — лишь заслуга Тимати.

Автором фильма стал стилист Алеко Надирян, роман с которым приписывали Решетовой из-за совместных походов по ресторанам. Однако модель опровергла слухи об их романтических отношениях.