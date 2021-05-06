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Именные и безымянные солдаты: поисковики заступили на «Вахту Памяти» в Тульской области

Общество
Именные и безымянные солдаты: поисковики заступили на «Вахту Памяти» в Тульской области
Фото предоставлено тульским областным молодежным поисковым центром «Искатель»  / 

Тула, 6 мая. Поисковики тульского областного молодежного поискового центра «Искатель» заступили на «Вахту Памяти» в Белевском районе. Активисты поставили целью обнаружение останков солдат, участвовавших в боях, проходивших в этих местах с лета 1942-го по март 1943-го годов. Тяжелые сражения шли за населенные пункты Бобрики, Шестерка, Майский, Культура, Башкино, Выгоновский и Пролетарский.

Условия для работы поисковиков непростые. Многие участки местности хотя и нельзя назвать заболоченными, но грунтовые воды значительно подтопили территорию, сделав ее практически непроходимой. Сейчас активисты обследуют высоты, на которых сражались бойцы 342-й и 12-й стрелковых дивизий. Уже удалось обнаружить останки нескольких красноармейцев, а также элементы бронетехники и транспорта.

«Самые важные для нас находки во время любой экспедиции – так называемые «именные солдаты», когда удается установить их имена, отчества, фамилии. Сейчас найдено 11 солдат. Личности их пока неизвестны. Есть еще раскопы, которые пока не поднимали. Останки нескольких человек, наверное, там удастся обнаружить», — сообщил ФАН представитель поискового центра «Искатель» Игорь Дудин.

Тела солдат во многих случаях находятся почти на поверхности. Участники раскопок характеризуют глубину залегания как «один-два штыка». Бывает, что обнаружить останки удалось при обычном перекапывании земли. Приходится работать и со щупами, и с металлодетекторами.

Именные и безымянные солдаты: поисковики заступили на «Вахту Памяти» в Тульской области
Фото предоставлено тульским областным молодежным поисковым центром «Искатель»  / 

В нынешнем году областной поисковый центр отмечает юбилей своего создания – 25 лет. «Вахта Памяти» в Белевском районе по-своему особенная. Сюда активисты приезжают каждую весну.

«Часто находим у солдат изображения родных, любимых, тексты стихов, предметы быта. Даже стихи, написанные на ложках, встречались. Изображения любимых в некоторых случаях очень профессионально выполнены. Солдатские медальоны находим, это очень важные вещи. Если предметы имеют имена, то есть, можно узнать, кому они принадлежали, мы разыскиваем родственников и им передаем. В остальных случаях вещи отдаем в музеи», — рассказал ФАН об особенностях деятельности поисковиков председатель тульского регионального отделения «Поискового движения России» Сергей Никонов.

Захоронение обнаруженных во время нынешней «Вахты Памяти» останков поисковики проведут 22 июня. В этот день на Кургане Бессмертия в Белевском районе уже традиционно отдают последние воинские почести героям, павшим при защите Родины.

тульская область находки поисковые отряды
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