Банги, 6 мая. Спикер правительства и министр коммуникаций ЦАР Максим Анж Казаги поставил под сомнение достоверность доклада ООН о нарушениях прав человека в Центральноафриканской Республике.

Казаги отметил, что способ подготовки материала вызывает серьезные нарекания, поскольку не соответствует установившейся практике. Правительство ЦАР не получало уведомления о проведении расследования, не знает ни инициатора, ни методов, не говоря уже о сроках работы. Также власти не видели запроса об официальных данных по ситуации в республике.

Предпринятые в докладе попытки очернить помощь российских инструкторов Центральноафриканской Республике не подкреплены доказательствами. При этом многократно подтвержденные зверства боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), действовавших на территории ЦАР, в документе попросту отсутствуют.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Тем не менее на основании так называемого доклада независимых экспертов ООН французские журналисты из RFI написали материал, в котором попытались представить в негативном свете деятельность национальной армии (FACA), руандийских военных и российских инструкторов.

«Интересно, где были французские журналисты, когда преступники из CPC отрубали пальцы центральноафриканцам, которые ходили голосовать и поэтому носили следы несмываемых чернил на руках? Они упоминали об этом в репортаже? А когда французских солдат поймали с поличным на насилии в отношении детей из пункта для внутренне перемещенных лиц в аэропорту Банги Мпоко — где результаты расследования», — задается вопросом Казаги.

Центральноафриканский министр подчеркнул, что именно FACA при поддержке руандийских военнослужащих и российских инструкторов разгромили банды CPC, принеся мир в города республики. Поэтому бездоказательный репортаж RFI, обслуживающий неоколониальные интересы Парижа, ничтожен и беспочвенен.

Ранее с критикой доклада ООН выступил премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада. Он осудил методологию составления документа и отметил отсутствие малейшего упоминания о преступлениях, совершенных боевиками в отношении мирных жителей.