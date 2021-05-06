Срок локализации систем бронирования авиабилетов в РФ перенесен на 2022 год

Москва, 6 мая. Локализация систем бронирования авиабилетов в РФ была перенесена на октябрь 2022 года согласно постановлению правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, переносящее срок локализации систем бронирования авиабилетов для внутренних перелетов. Ранее их планировалось локализировать в ноябре 2021 года, теперь же этот срок был перенесен на октябрь 2022 года. Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что цены на авиаперелеты в России могут снизиться летом. Это связано с избыточностью предложений на рынке.