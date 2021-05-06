Британская разведка приступила к поискам специалиста по новейшему оружию

Лондон, 6 мая. Британская разведывательная служба МИ-6 открыла вакансию на должность главного специалиста по оружию и технологиям. Об этом сообщил руководитель организации Ричард Мур.

Разведка разместила вакансию на сайте Saxton Bampfylde, предназначенном для поиска руководителей. Новый сотрудник будет возглавлять технический отдел «Q». В его обязанности войдет разработка и внедрение технологий, необходимых для обеспечения безопасности и успеха международных миссий секретной службы.

Среди требований для специалиста МИ-6 значатся опыт руководства цифровым бизнесом, а также умение сотрудничать и привлекать новых партнеров в государственном и частном секторах.

«Если вы способны превратить наручные часы во взрывчатку или сконструировать рентгеновское стекло для обнаружения спрятанного оружия, возможно, вам стоит подать заявку», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Британии появятся антироссийские войска специального назначения.