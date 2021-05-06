Названы причины повышения стоимости проезда в Краснодаре

Краснодар, 6 мая. Решение повысить стоимость проезда в городском транспорте объяснили в «Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении» (КТТУ).

Пассажиропоток в кризисный 2020 год снизился на треть, в результате доходы КТТУ уменьшились на 25% по сравнению с 2019 годом. Падение прибыли вынудило руководство муниципального перевозчика понизить зарплаты сотрудникам, после чего с предприятия уволились около 500 человек, передает источник ФАН.

«Если не поднять цену на проезд, то к концу года долг предприятия перед кредитными организациями составит 200 млн рублей, и КТТУ просто обанкротится», — прокомментировало ситуацию руководство КТТУ.

Повышение тарифов должно позволить вернуть зарплаты сотрудников на прежний уровень. При этом цена проездных билетов для студентов и учащихся, а также льготных проездных не изменится, отмечается в сообщении.

Администрация Краснодара объявила о повышении стоимости проезда с 12 мая. Цена билета вырастет с 28 до 30 рублей.