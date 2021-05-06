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Опубликован финальный трейлер фильма Джона Красински «Тихое место — 2»

Общество
Опубликован финальный трейлер фильма Джона Красински «Тихое место — 2»
Кадр из фильма «Тихое место 2»

Лос-Анджелес, 6 мая. Финальный трейлер сиквела «Тихого места» появился на YouTube-канале киностудии Paramount Pictures. На мировые экраны фильм выйдет уже 26 мая.

Российские зрители смогут увидеть продолжение культового фильма ужасов лишь с 3 июня. Сюжет «Тихого места — 2» продолжает события первой части и рассказывает о семье Эббот, которая вынуждена скрываться от чудовищ, реагирующих на звук. Во время путешествия главные герои понимают, что монстры не самая страшная вещь в умирающей цивилизации.

Режиссером сиквела стал актер Джон Красински, он же сыграл главу семейства Эббот. Роль его жены Эвелин досталась голливудской актрисе Эмили Блант.

Ранее в Сети появился еще один тизер популярного сериала «Очень странные дела», в котором раскрыты детали предстоящего четвертого сезона. Видео было опубликовано на платформе YouTube.

трейлер Тихое место Красински
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