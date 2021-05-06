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Компания Uber сообщила об убытке в 108 млн долларов с начала 2021 года

Экономика
Компания Uber сообщила об убытке в 108 млн долларов с начала 2021 года
flickr.com  /  @Stock Catalog

Сан-Франциско, 6 мая. Отчетность за первый квартал 2021 года опубликовал сервис онлайн-заказа такси Uber Technologies. Чистый убыток составил 108 млн долларов против 2,9 млрд долларов годом ранее.

Выручка сервиса за указанный период снизилась на 11% — до 2,9 млрд долларов. После публикации документа акции компании упали в цене на 4,5%. Инвесторы обеспокоены фактом, что выручка падает в связи с необходимостью более высоких выплат водителям, а это может стать причиной дальнейшего сокращения доходов.

На выплаты британским таксистам Uber направил в феврале 600 млн долларов, будучи вынужденным признать местных водителей своими сотрудниками. Вероятность введения подобных мер в США в будущем грозит нанести удар по доходам сервиса, заявил старший аналитик Investing.com Харис Анвар.

Ощутимое снижение чистого убытка в первом квартале связано с продажей за 1,6 млрд долларов Advanced Technologies Group — подразделения Uber по беспилотным автомобилям, поясняет Interfax.

Россиянам ранее дали пять советов, которые помогут сэкономить. Среди них — отслеживать ежемесячные траты, в том числе на поездки на такси.

uber такси убыток финансовая отчетность
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