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Психолог Абравитова объяснила роль лени в эволюции людей

Общество
Психолог Абравитова объяснила роль лени в эволюции людей
pixabay.com  / 

Появления такого понятия, как лень, стало следствием того, что в ходе эволюции человек достиг высокого уровня интеллектуального развития. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, наше желание отложить важные дела в долгий ящик стало платой за улучшение условий жизни людей.

«Это только человеческая черта. У животных нет лени. В дикой природе все подчинено рациональности для выживания. Мы же можем себе позволить время от времени ничего не делать, поваляться на диване», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова указала на то, что манера переносить важные дела на потом потребовала от человека в ходе эволюции развивать аналитические способности.

«Когда кто-то планирует заняться работой позже, скорее всего, он просчитал в голове все временные рамки. Он понимает, что не только успеет все сделать к сроку, но и будет доволен результатом. Из этого можно сделать вывод, что действовать так могут позволить себе люди с довольно высоким интеллектом, которые все хорошо анализируют. А лентяи думают только о том, как бы увильнуть от работы или найти того, кто ее сделает за них. Впрочем, это тоже требует смекалки», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Абравитова объяснила роль лени в эволюции людей
vk.com  / Марианна Абравитова

В завершение она отметила, что не все люди способны постичь искусство «ничегонеделания» в такой степени, чтобы это не мешало их нормальной жизни в обществе.

«Есть принципиальная разница между ленивыми людьми и бездельниками. Первые, хоть и не сразу, но выполнят намеченные задачи. Однако есть и те, кто ничего и не пытается сделать, занимает асоциальную позицию. Например, так себя ведут бомжи. Они руководствуются принципами в духе: «Сегодня не поел, ну и ладно. Может быть, завтра что-нибудь съем», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова назвала способ победить прокрастинацию.

лень психолог абравитова
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