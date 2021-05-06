Разработчики Facebook представили тестовое приложение для общения соседей

Сакраменто, 6 мая. Приложение Neighborhoods пока работает в тестовом режиме. Некоторые пользователи уже могут опробовать его функционал.

Neighborhoods представляет собой отдельную социальную сеть, где основную роль играет геолокация пользователей. Аккаунт доступен только для совершеннолетних. Регистрация предполагает подтверждение принадлежности к определенной местности. При этом есть возможность вступить в группы соседних районов.

В приложении можно указать информацию о себе, принимать участие в обсуждениях, создавать сообщества и ограничивать доступ для конкретных людей. Представители корпорации, которой принадлежит соцсеть, заявили о возможном использовании геолокации для рекламы релевантных продуктов и услуг.

Ранее сообщалось о массовых сбоях в работе популярного приложения TikTok. Более 70% пользователей из разных стран жаловались на проблемы при воспроизведении видео.