Незрячая Гурцкая сыграла в футбол на шпильках

Москва, 6 мая. Известная исполнительница Диана Гурцкая опубликовала кадры с благотворительного футбольного мачта, в котором сама приняла участие.

Звезда отечественной поп-сцены является настоящим примером для подражания. Несмотря на отсутствие зрения с рождения, она стала востребованной артисткой и ведет довольно активный образ жизни. Недавно она появилась на футбольном матче между командами Общественной палаты РФ и Федерации спорта слепых.

На открытии игры звезда появилась в узких кожаных штанах и в обуви на высокой шпильке. Поклонники восхитились не только активностью Гурцкой, но и ее прекрасным внешним видом.

«Дианочка — наш пример для подражания!»; «Восхищаюсь вашей силой и характером. Спасибо за открытие матча», — написали пользователи Сети.

Артистка нечасто делится подробностями личной жизни. Однако в рамках шоу «Судьба человека» она впервые прокомментировала слухи о романе с композитором Игорем Николаевым.