В набсовете «Нафтогаза» пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей

Киев, 6 мая. Член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Роберт Бенш рассказал о препятствовании выполнению обязанностей.

Он направил письмо с жалобой председателю правления предприятия Юрию Витренко. В обращении Бенш отвергает обвинения в наличии «конфликта интересов», на который жаловались трое других независимых членов набсовета. По его словам, председатель наблюдательного совета и бывший председатель правления нарушили закон, когда не допустили Бенша к заседаниям органа. В «Нафтогазе» пообещали разобраться в ситуации.

«Мы проведем тщательный анализ ситуации и аргументов, и после этого сможем сформировать позицию компании и ответить на обращение господина Бенша», — цитирует ответ Витренко пресс-служба предприятия.

Ранее стало известно об использовании «Нафтогаза» в качестве внешнеполитического инструмента борьбы с «Северным потоком — 2». Это привело к потере доходов предприятия.