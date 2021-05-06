Дочь и мать Дженифер Лопес снялись в рекламе ее бренда косметики

Лос-Анджелес, 6 мая. Известная голливудская актриса Дженнифер Лопес поделилась редкой семейной фотографией. С помощью снимка артистка прорекламировала свой косметический бренд.

Рекламную кампанию своей линии косметики JLo Beauty артистка начала с поста в Instagram. На фотографии в соцсети она позирует со своей мамой Гваделупой Родригес и 13-летней дочерью Эмми. Все трое на снимке повернуты в одну сторону и позируют без макияжа. Под постом Лопес отметила, что ее косметика, которая заставляет кожу сиять, подходит для женщин от семи до 70 лет.

«Три поколения безграничной красоты», — прокомментировала артистка.

Поклонники с восторгом восприняли новую публикацию своего кумира. Многие отметили, что с каждым днем Лопес выглядит все лучше, поэтому они непременно воспользуются ее косметикой.

После расставания с бейсболистом Алексом Родригесом актриса стала активнее заниматься своим бизнесом. Официально о разрыве помолвки после четырех лет отношений Лопес сообщила в шоу Today.