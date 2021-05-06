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Израильский суд приостановил выселение палестинцев из Иерусалима из-за беспорядков

Весь мир
Израильский суд приостановил выселение палестинцев из Иерусалима из-за беспорядков
Федеральное агентство новостей  / 

Иерусалим, 6 мая. Столкновения между израильской полицией и арабской молодежью продолжаются в районе Шейх Джарра в восточной части Иерусалима.

Причиной возмущения палестинцев являются полученные четырьмя семьями уведомления о необходимости освободить их жилища до 6 мая с последующим переселением в другие регионы. Соответствующее решение суда касается около 40 человек, включая несовершеннолетних.

При этом исполнение решения суда было временно отложено ввиду накаленной обстановки в городе.

Сообщается, что для оттеснения протестующих используются резиновые пули, светошумовые гранаты и «скунсовая вода». По информации Красного Полумесяца Палестины, к 6 мая пострадали более двух десятков человек.

Так называемая «скунсовая вода» — химикат. Он безвреден, однако источает сильный запах нечистот. Зловоние может сохраняться несколько дней, пока жидкость не засохнет. При попытке ее ликвидации при помощи воды она снова начинает пахнуть.

С начала 2020 года израильские суды вынесли решение о выселении 13 палестинских семей из Шейх Джарры — жилого района, расположенного менее чем в километре от стен Старого города Иерусалима.

«Мы не собираемся покидать наш дом. Мы останемся здесь до последнего вздоха. Никто не может забрать мои воспоминания и мое сердце из моего дома. Мы никуда не собираемся переезжать, и, несмотря на стресс и тяжелые условия, мы стараемся продолжать нашу обычную повседневную жизнь здесь», — сказал пожилой мужчина из выселяемой семьи Искафи.

В последние десятилетия Израиль проводит планомерную политику по вытеснению арабского населения из районов, рассматриваемых властями как исконно еврейские или приобретенные евреями в предыдущие столетия.

Спор за землю

Напряжение между еврейскими и арабскими жителями Шейх Джарры сохраняется многие годы из-за взаимных претензий на право проживать на этой территории.

В начале года окружной суд Иерусалима постановил, что дома принадлежат еврейским семьям, сославшись на их покупку до создания Израиля. Так, еврейские истцы утверждают, что их предки потеряли земли во время войны 1948 года. Палестинцы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. Соответствующие подтверждающие документы предоставила сама Иордания.

Несмотря на это, суд вынес решение в пользу израильтян. Это было воспринято арабами как целенаправленная попытка изгнать их из города. Палестинцы утверждают, что Восточный Иерусалим является их будущей столицей, в то время как Израиль рассматривает весь город как собственную «неделимую столицу».

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики направил письмо в Международный уголовный суд, в котором призвал его «занять четкую и публичную позицию в отношении преступлений, совершенных Израилем против палестинского народа в районе Шейх Джарра».

Инцидент на Западном берегу

Шестнадцатилетний арабский подросток был убит солдатами израильской армии вблизи деревни Бейта южнее города Наблуса. Последние четыре дня израильтяне совершают ночные рейды по палестинским деревням в поисках боевика, который 2 мая расстрелял контрольно-пропускной пункт «Затара».

Как признают сами жители Бейты, в последние дни они устраивают акции протеста против израильских рейдов.

Израильская сторона сообщила, что один подросток был убит и еще один ранен после того, как они в ходе очередного митинга забросали патруль «коктейлями Молотова» и попытались скрыться. Инцидент произошел поздно вечером, что отразилось на видимости солдат. Раненый поступил в больницу.

«Войска действовали с намерением остановить подозреваемых и открыли огонь в их сторону», — сообщила пресс-служба армии, добавив, что инцидент будет расследован.

израиль палестина иерусалим
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