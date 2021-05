Израильский суд приостановил выселение палестинцев из Иерусалима из-за беспорядков

Иерусалим, 6 мая. Столкновения между израильской полицией и арабской молодежью продолжаются в районе Шейх Джарра в восточной части Иерусалима.

Причиной возмущения палестинцев являются полученные четырьмя семьями уведомления о необходимости освободить их жилища до 6 мая с последующим переселением в другие регионы. Соответствующее решение суда касается около 40 человек, включая несовершеннолетних.

Last night Israeli forces raided homes of Palestinians in Sheikh Jarrah in Jerusalem & assaulted, tear gassed and arrested some of the young men. The families are facing forced displacement from their homes on Thursday where Jewish settlers will take over pic.twitter.com/Am3BeKA5Cs — لينة (@LinahAlsaafin) May 4, 2021

При этом исполнение решения суда было временно отложено ввиду накаленной обстановки в городе.

Сообщается, что для оттеснения протестующих используются резиновые пули, светошумовые гранаты и «скунсовая вода». По информации Красного Полумесяца Палестины, к 6 мая пострадали более двух десятков человек.

"They brutally beat everyone with batons, sprayed skunk water and dispersed people with mounted horses"



Israeli military police have stormed Sheikh Jarrah, crushing activists taking part in solidarity protest with residents facing eviction https://t.co/ymYyDtxvtf — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 5, 2021

Так называемая «скунсовая вода» — химикат. Он безвреден, однако источает сильный запах нечистот. Зловоние может сохраняться несколько дней, пока жидкость не засохнет. При попытке ее ликвидации при помощи воды она снова начинает пахнуть.

С начала 2020 года израильские суды вынесли решение о выселении 13 палестинских семей из Шейх Джарры — жилого района, расположенного менее чем в километре от стен Старого города Иерусалима.

«Мы не собираемся покидать наш дом. Мы останемся здесь до последнего вздоха. Никто не может забрать мои воспоминания и мое сердце из моего дома. Мы никуда не собираемся переезжать, и, несмотря на стресс и тяжелые условия, мы стараемся продолжать нашу обычную повседневную жизнь здесь», — сказал пожилой мужчина из выселяемой семьи Искафи.

В последние десятилетия Израиль проводит планомерную политику по вытеснению арабского населения из районов, рассматриваемых властями как исконно еврейские или приобретенные евреями в предыдущие столетия.

Спор за землю

Напряжение между еврейскими и арабскими жителями Шейх Джарры сохраняется многие годы из-за взаимных претензий на право проживать на этой территории.

В начале года окружной суд Иерусалима постановил, что дома принадлежат еврейским семьям, сославшись на их покупку до создания Израиля. Так, еврейские истцы утверждают, что их предки потеряли земли во время войны 1948 года. Палестинцы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. Соответствующие подтверждающие документы предоставила сама Иордания.

"It is my homeland." A Palestinian citizen of Sheikh Jarrah neighbourhood in occupied #Jerusalem talks about his house, which he will be forced to leave today upon an order by the Israeli court.#SheikhJarrah #SaveSheikhJarraj pic.twitter.com/TtZrslBqgh — Quds News Network (@QudsNen) May 1, 2021

Несмотря на это, суд вынес решение в пользу израильтян. Это было воспринято арабами как целенаправленная попытка изгнать их из города. Палестинцы утверждают, что Восточный Иерусалим является их будущей столицей, в то время как Израиль рассматривает весь город как собственную «неделимую столицу».

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики направил письмо в Международный уголовный суд, в котором призвал его «занять четкую и публичную позицию в отношении преступлений, совершенных Израилем против палестинского народа в районе Шейх Джарра».

Инцидент на Западном берегу

Шестнадцатилетний арабский подросток был убит солдатами израильской армии вблизи деревни Бейта южнее города Наблуса. Последние четыре дня израильтяне совершают ночные рейды по палестинским деревням в поисках боевика, который 2 мая расстрелял контрольно-пропускной пункт «Затара».

Breaking: Israeli forces killed Said Yousef Mohammad Odeh, 16, on May 5 around 9 p.m. in Odala, a village south of Nablus, in the occupied West Bank.



He sustained two gunshot wounds from the back and died soon after. pic.twitter.com/AraGv1X8ZS — Defense for Children (@DCIPalestine) May 5, 2021

Как признают сами жители Бейты, в последние дни они устраивают акции протеста против израильских рейдов.

Израильская сторона сообщила, что один подросток был убит и еще один ранен после того, как они в ходе очередного митинга забросали патруль «коктейлями Молотова» и попытались скрыться. Инцидент произошел поздно вечером, что отразилось на видимости солдат. Раненый поступил в больницу.