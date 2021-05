Меган Маркл выиграла суд у Mail on Sunday по делу о публикации ее письма отцу

Лондон, 6 мая. Герцогиня Сассекская Меган Маркл выиграла иск в Высоком суде Лондона против таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего ее письмо отцу.

Разбирательство велось с октября 2019 года. Суд признал претензии жены принца Гарри обоснованными еще в феврале этого года, однако адвокаты компании — издателя газеты Associated Newspapers Ltd (ANL) потребовали проверить, не был ли текст письма Маркл составлен в соавторстве с ее ассистентом Джейсоном Кнауфом. Суд установил полное авторство за герцогиней, вследствие чего издание Mail on Sunday проиграло иск о публикации частного письма.

Теперь Меган Маркл готовится выпустить детскую книгу. Эта новость была встречена негативно британскими журналистами. Фанаты герцогини встали на ее защиту и «прошлись» по королеве Елизавете II.

Ранее королевский эксперт Дункан Ларкомб заявил, что королевская семья может отказаться от принца Гарри и Меган Маркл после переиздания скандальной книги об их жизни «В поисках свободы», пишет «Вечерняя Москва».