В Карачаево-Черкесии во время сплава погибла женщина

Черкесск, 6 мая. Во время рафтинга в одной из горных рек Карачаево-Черкессии плот столкнулся с препятствием, и женщина утонула.

По предварительным данным, туристка в составе незарегистрированной группы экстремалов сплавлялась по реке Большой Зеленчук. В какой-то момент плот наткнулся на препятствие и перевернулся.

В результате инцидента женщина оказалась за бортом и утонула. В настоящее время следствие выясняет подробности и обстоятельства случившегося.

Петербурженка утонула в школьном бассейне во время уборки, сообщал ФАН. Трагический инцидент произошел в спортивной школе на улице Ушинского.