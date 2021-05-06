Названа причина крупного пожара в омской деревне Каракуль

Омск, 6 мая. Стала известна причина пожара, который практически полностью уничтожил село в Омской области. Предполагается, что огонь перекинулся с сухой травы, подожженной в соседнем районе.

Несмотря на принятые меры предосторожности в виде земляного вала на месте сожжения травы, огонь перешел через вспаханную часть из-за сильного ветра. После этого он стал распространяться по улицам села Каракуль, а затем охватил и жилые постройки, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Всего в результате возгорания были уничтожены 18 зданий. По предварительным данным, никто из жителей омского села не пострадал, сообщал ФАН. Сейчас на месте ЧП по-прежнему работают сотрудники спасательного ведомства.