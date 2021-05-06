Почему сериалы на медицинскую тему так популярны у телезрителей

На российских телеэкранах на днях появится успешный в США телесериал «Новый Амстердам», в котором рассказывается о старейшей в этой стране государственной больнице с одноименным названием, сообщили ФАН в пресс-службе канала ТВ-3.

Данный факт дал повод попробовать разобраться в феномене популярности, как в нашей стране, так и во многих других, многосерийных проектов о медицине и о людях, в ней работающих.

Медицинские сериалы — это уникальный жанр: сколько бы историй о врачах ни показывали, а зрителю все мало, так что каждый год появляется что-то новое и впоследствии любимое.

Современная история жанра начала свой отсчет, наверное, от сериала «Скорая помощь» с будущей суперзвездой Голливуда Джорджем Клуни в главной роли. Дебютная серия вышла на ТВ-экраны в далеком 1994 году, и с тех пор было отснято 15 сезонов.

Этот проект по-честному показывает быт врачей приемного отделения Чикагской больницы — их работу без перерывов на кофе и перекур, их пациентов со страшными травмами, а также взаимоотношения между медицинским персоналом и этими пациентами.

«Скорая помощь» впервые показала настоящее лицо американской системы здравоохранения: недостаток финансирования и квалифицированных кадров, проблемы бюрократии и медицинского страхования. Важное место в сюжете занимает и личная жизнь врачей, которую они умудряются совмещать с тяжелой работой.

Кроме того, данный сериал затрагивает остросоциальные темы, в числе которых алкогольная и наркотическая зависимости, расизм, самоубийства, ВИЧ-инфекции, бандитизм и многое другое.

Еще один проект, сыгравший огромную роль в развитии жанра, — «Анатомия страсти», первый сезон которого вышел еще 16 лет назад, но сериал не закончился до сих пор! Он показывает нам все трудности, с которыми сталкиваются юные интерны и опытные врачи городской больницы в Сиэтле.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

В основе сюжета лежит история молодой женщины-хирурга по имени Мередит Грей, которая вместе со своими коллегами работает под началом строгого главного врача. Этот пост тоже занимает женщина — своенравная и беспощадная Миранда Бейли. И без того нелегкая жизнь молодых практикантов омрачена постоянными выговорами, однако строгость начальства не мешает им в свободное от работы время развивать романтические отношения…

На сегодняшний день выбор медицинских сериалов огромен: это и всеми любимый «Доктор Хаус» с Хью Лори в роли харизматичного-врача отшельника, и «Клиника» с вполне здоровой долей юмора, в том числе, черного, показавшая нелегкую жизни врачей-стажеров, и британский сериал «Записки юного врача» по мотивам романа Михаила Булгакова...

Особо стоит выделить еще один популярный медицинский сериал — «Новый Амстердам» с Райаном Эгголдом в амплуа молодого и энергичного главврача. Возглавив старейшую американскую государственную больницу Нью-Йорка, доктор Макс Гудвин пытается все изменить в лучшую сторону: сделать капитальный ремонт, навести порядок в кадрах и вернуть клинике былой престиж.

Проект показывает проблемы, типичные для государственного медицинского учреждения и решение этих сложностей и трудностей, которые предлагает креативный руководитель…

Так в чем же феномен популярности медицинских сериалов? Причин, по которым жизнь врачей нам так интересна, несколько. Во-первых, ни для кого не секрет, что общество романтизирует эту профессию. Многие в детстве хотят стать докторами, пока не сталкиваются с жестокой реальностью: перспектива 6 лет учиться в институте и еще минимум два года — в ординатуре — на корню пресекло большинство благородных начинаний.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

К тем, кто через все это мужественно прошел, мы относимся с уважением, ведь люди в буквальном смысле пожертвовали своей молодостью ради того, чтобы помогать нам в беде.

Во-вторых, несмотря на то, что почти каждый человек хотя бы раз в жизни бывал в больнице, жизнь врачей для нас по-прежнему таинственна и непонятна. В голове не укладывается, как человек, который только что принял пациента с тяжелыми ожогами или съездил на вызов на место страшной аварии, может прийти домой и спокойно лечь спать. Именно поэтому медицинские сериалы обязательно затрагивают тему личной, интимной жизни медиков.

И, наконец, сериал о врачах не может оставить без внимания жизнь, собственно, пациентов. В этой роли так или иначе попробовал себя каждый из нас. Зачастую нам показывают людей со страшными диагнозами, которых спасают врачи-герои. Такие истории дают людям надежду и помогают перебороть страх перед болезнями, которые раньше считались неизлечимыми.

Медицинские сериалы выполняют и важную просветительскую функцию, напоминая о том, как много опасностей подстерегает человеческий организм. Поэтому и те, кто уже является поклонником данного жанра, и те, кто только собирается открыть для себя удивительный мир медицинских сериалов, не должны пропустить показ на канале ТВ-3 проекта «Новый Амстердам» — с 11 мая по будням в 20:20 по московскому времени (ежедневно по три новые серии).

К слову, сейчас на НТВ идет показ 100-серийного российского фильма о медиках «Красная зона».