Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:37
Происшествия
В Подмосковье пенсионерка с психическим расстройством проглотила перчатку и умерла
18:36
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о насмешках хейтеров из-за лишнего веса
18:36
Шоу-бизнес
Миро назвала причину возможного развода Насти Ивлеевой и Элджея
18:35
Общество
Россиян предупредили о появлении телефонных мошенников-роботов
18:33
Экономика
Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года
18:32
Происшествия
Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом
18:28
Общество
Температура воды на курортах Краснодарского края достигла рекордных значений
18:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала, как выглядит Влад Топалов на больничной койке
18:24
Происшествия
Житель Кемерова умер по вине пассажира-шизофреника
18:20
Новороссия
Бойцы ВСУ открыли минометный огонь по пригороду Донецка
18:20
Общество
Именные и безымянные солдаты: поисковики заступили на «Вахту Памяти» в Тульской области
18:19
Общество
На Куршской косе предложили оборудовать туалеты для тургрупп в близлежащих поселках
18:18
Общество
Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы
18:16
Происшествия
Десятки деревьев упали в Москве из-за сильного ветра
18:13
Общество
Букингемский дворец поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения
18:12
Экономика
Международные резервы России увеличились на миллиард долларов
18:10
Общество
Почему сериалы на медицинскую тему так популярны у телезрителей
18:07
Спорт
Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за оскорбления судей
18:06
Весь мир
Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца
18:05
Экономика
Пять крупных уникальных производств открылись в России в 2020 году
Все новости
Наверх

Разведка ДНР обнаружила 15 единиц военной техники ВСУ у жилых домов в Донбассе

  /   Обновлено: 06 мая 2021 17:36
Новороссия
Разведка ДНР обнаружила 15 единиц военной техники ВСУ у жилых домов в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Донецк, 6 мая. Вооруженные силы Украины оставили 15 единиц военной техники в жилых районах Донбасса, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Разведке ДНР удалось обнаружить военную технику, среди которой числится зенитно-ракетный комплекс и бронетехника. Размещение вооружения и боевых единиц у жилых домов и муниципальных объектов является нарушением третьего пункта дополнительных мер, подчеркнули в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что в последнее время активность бойцов ВСУ заметно увеличилась. Они перебрасывают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе и осуществляют обстрелы. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли из АГС населенный пункт Новоласпа.

украина днр всу донбасс
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 85334 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 74909 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 55888 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 39088 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 38500 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Все новости / Новороссия / Разведка ДНР обнаружила 15 единиц военной техники ВСУ у жилых домов в Донбассе
Рейтинг@Mail.ru