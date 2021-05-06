Разведка ДНР обнаружила 15 единиц военной техники ВСУ у жилых домов в Донбассе

Донецк, 6 мая. Вооруженные силы Украины оставили 15 единиц военной техники в жилых районах Донбасса, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Разведке ДНР удалось обнаружить военную технику, среди которой числится зенитно-ракетный комплекс и бронетехника. Размещение вооружения и боевых единиц у жилых домов и муниципальных объектов является нарушением третьего пункта дополнительных мер, подчеркнули в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что в последнее время активность бойцов ВСУ заметно увеличилась. Они перебрасывают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе и осуществляют обстрелы. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли из АГС населенный пункт Новоласпа.