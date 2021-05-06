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Телята и куры заживо сгорели в крупном пожаре в селе под Омском

  /   Обновлено: 06 мая 2021 18:28
Происшествия
Телята и куры заживо сгорели в крупном пожаре в селе под Омском
wikipedia.org  /  Bdk

Омск, 6 мая. Четыре теленка и 20 кур погибли при пожаре в селе Каракуль Большереченского района, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в экстренных службах.

Сгорело все приусадебное хозяйство нескольких семей. Кроме того, уничтожены четыре трактора, принадлежавшие местным жителям. Всего пострадало 25 построек, из них 14 — жилые дома. В селе 48 строений, в них проживали 43 человека.

Спасатели продолжают бороться с пожаром. Огонь пришел из леса, через болото и сухой камыш, сообщал ФАН. Виновники случившегося пока не установлены, расследованием дела занимаются правоохранительные органы. По факту ЧП инициирована проверка.

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