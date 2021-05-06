«Вольфсбург» намерен выкупить у «Динамо» права на Филиппа

Вольфсбург, 6 мая. Немецкий «Вольфсбург» планирует выкупить у московского «Динамо» права на форварда Максимилиана Филиппа.

Управляющий директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке сообщил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с 27-летним нападающим Филиппом. Права на игрока принадлежат столичному «Динамо». «Вольфсбург» не активировал опцию выкупа форварда, прописанную в арендном соглашении.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Филиппа в 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Вольфсбург» 21 матч, в котором забил три гола и отдал две результативные передачи. В «Динамо» немецкий игрок перешел из дортмундской «Боруссии».

Ранее стало известно, что защитник Юрий Жирков может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Петербургский клуб не планирует продлевать контракт с 37-летним игроком.