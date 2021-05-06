Потерявшую сознание пенсионерку спасли пожарные в Курске

Курск, 6 мая. Огнеборцы спасли 88-летнюю пенсионерку. Она находилась одна дома в Краснополянском переулке и не подавала признаков жизни.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на место оперативно прибыли спасатели из шестой пожарной части. Сотрудники МЧС не стали ломать железную дверь, чтобы проникнуть в квартиру. Они использовали высотную лестницу, чтобы забраться в квартиру и открыть дверь работникам скорой медицинской помощи.

Женщина лежала у входной двери без сознания, врачи оказали ей необходимую помощь. По предварительной информации, она забыла вовремя принять таблетки и ей стало плохо. После оказания помощи женщине ничего не угрожает.

Пожар в Новоалтайске мог унести жизни как минимум двух человек, сообщал ФАН. По счастливой случайности в момент возгорания рядом оказались сотрудники отдельной роты ППС.