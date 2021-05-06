Близкий друг рассказал о здоровье разведенного Павла Прилучного

Москва, 6 мая. Подробности состояния здоровья актера Павла Прилучного раскрыл его друг, бизнесмен Илья Васильев. Мужчина опроверг все домыслы о тяжелой болезни артиста.

Звезда сериала «Мажор» выбрался из тяжелого состояния после пережитых невзгод, и в его жизни наконец-то наступила светлая полоса. Товарищ Прилучного отметил, что сейчас он прекрасно общается с детьми и занят на разных съемках.

«Я каждый день с Пашей общаюсь. Постоянно на связи, на телефоне. Дела у него хорошо, жизнерадостный, цветет и пахнет. Я думаю, что все поклонники видели его на недавней премьере фильма. Счастливый и довольный человек», — заявил Васильев в интервью для «Московского комсомольца».

Друг Прилучного отметил, что у артиста здоровье «как у быка», и подчеркнул, что актер уже давно отпустил свой развод с Агатой Муцениеце, поскольку рядом всегда есть поддержка близких.

О тяжелом состоянии после развода Прилучный сам рассказал в одном из интервью. Заявление артиста прокомментировала известный блогер Лена Миро.