Юрист: введение службы пробации в систему исполнения наказаний снизит преступность

Введение службы пробации в систему исполнения наказаний позволит держать относительно безопасные категории осужденных вдали от криминального мира, что даст им возможность ресоциализироваться и в дальнейшем иметь легальные источники дохода. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

На сайте Правительства РФ появилось распоряжение об утверждении концепции пробации — формы условного осуждения, при которой осужденный, вместо того чтобы отправиться за решетку, направляется на определенный срок под наблюдение специальной службы. Предполагается, что она будет внедрена в России в ближайшие девять лет.

«Создание отдельной службы повлечет за собой дополнительные денежные затраты со стороны бюджета, — заявил Соловьев. — Но, по всей видимости, государство взвесило все за и против и решило, что они будут оправданны».

Юрист вспомнил, что в конце девяностых в местах лишения свободы содержался почти миллион человек. Затем их количество снизилось до 600 тысяч, а в настоящий момент составляет 493 тысячи.

«Это говорит о том, что государство взяло курс на сокращение количества сидельцев и гуманизацию уголовного закона путем введения наказаний, не связанных с лишением свободы, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, таким образом мы снижаем количество людей, которые подвергаются стигматизации за факт отсидки в тюрьме: мало того что человек горя хлебнул, потеряв годы жизни, так потом его начинает наказывать общество».

inforeactor.ru / Карпова Екатерина

Собеседник ФАН привел конкретный пример: по его словам, бывшим зэкам крайне трудно устроиться на работу.

«Каким бы хорошим специалистом ни был этот человек, ему, скорее всего, откажут — сейчас очень многие фирмы имеют возможность проверить соискателей на наличие судимости, — заметил Соловьев. — Ну и само собой разумеется, что бывший сиделец, который не может нормально интегрироваться в общество и имеет связи с криминальным миром, начинает зарабатывать себе на пропитание преступным путем. Через некоторое время он вновь будет отправлен в тюрьму — и круг замкнется».

Юрист назвал неправомерной ситуацию, при которой соискателю на ту или иную должность отказывают в трудоустройстве на основании того, что он когда-то имел судимость.