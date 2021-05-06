«Богатые тоже платят»: стали известны подробности развода Билла и Мелинды Гейтс

Развод Билла и Мелинды Гейтс рискует оказаться самым дорогим в мировой истории. Пара прожила вместе счастливые 27 лет, однако сейчас СМИ интересует только одно — грязное белье и деньги.

Один из самых богатых людей планеты 3 мая рассказал о расставании с любимой на многомиллионную аудиторию своего Twitter. В этот момент всех меркантильных домохозяек мира взволновал только один вопрос — сколько же получит бедняжка Мелинда? Ранее супруга Гейтса не раз жаловалась на скверный характер мужа и сложности жизни с ним и его девятью нулями на счету в банке. В 2012 году Мелинда была уверена, что они, два филантропа, просто друг друга поубивают. А ведь супруги всего лишь поссорились из-за написания речи от лица их фонда. Как говорится, богатые тоже плачут.

Сейчас уже известно, что создатель компании Microsoft оставил Мелинде «скромные» 1,8 миллиарда долларов. На эту сумму экс-супруга Гейтса может слетать в космос и прихватить с собой еще 89 друзей, которые у нее резко появятся. Или построить свой собственный 163-этажный небоскреб «Бурдж-Халифа» — и у нее еще останутся средства на покупку трех новеньких Boeing 737. При желании Мелинда может подтвердить свое звание филантропа: раздать по 900 рублей каждому россиянину.

Вы спросите: в каком параллельном мире такую сумму можно назвать «скромной»? Дело в том, что Гейтс отдал своей жене всего лишь одну сотую своего состояния. На данный момент оно оценивается в 124 миллиарда долларов сбережений и еще 50 миллиардов в ценных бумагах

То есть после «самого дорогого развода во Вселенной» убитый горем основатель Майкрософт все еще сможет себе позволить купить 200 миллионов померанских шпицев, которые будут мило тявкать и развеивать его тоску.

Или он может занять у своих друзей каких-то «жалких» 30 миллиардов долларов и выкупить YouTube за 160 миллиардов, чтобы поставить «дизлайки» под всеми видео, на которых есть Мелинда.

Разводы и проблемы богатых и успешных всегда вызывает радость завистников. Однако по-настоящему счастлива в этой ситуации только экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт. Ведь ее рекорд в 39 миллиардов долларов в качестве отступных пока никому побить не удалось.