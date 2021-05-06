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Режиссер «Годзиллы» снимет фантастический фильм со звездой «Довода»

  /   Обновлено: 06 мая 2021 17:20
Общество
Режиссер «Годзиллы» снимет фантастический фильм со звездой «Довода»
Кадр из фильма «Довод»

Лос-Анджелес, 6 мая. Актер Джон Дэвид Вашингтон, прославившийся благодаря роли в фильме «Довод», снимется в новом проекте американского режиссера Гарета Эдвардса.

Фильм в жанре научной фантастики получил название True Love. По информации инсайдеров издания Deadline, действие будет происходить в недалеком будущем. Остальные детали пока засекречены. Эдвардс, занявший режиссерское кресло, известен по работе над такими фильмами, как «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Годзилла».

Звезда «Довода» в ближайшее время будет занят в другом проекте. Вместе с именитыми голливудскими актерами Вашингтон снимется в фильме создателя картин «Боец» и «Афера по-американски» Дэвида О. Расселла. Несколько месяцев назад стало известно, что одну из главных ролей в проекте сыграет великий актер Роберт Де Ниро. Подробности предстоящего фильма пока не разглашаются.

кино вашингтон эдвардс довод
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