На берег Каспийского моря выбросило 150 краснокнижных тюленей

150 погибших тюленей обнаружили ученые на берегу Каспийского моря вблизи Махачкалы. И это только за два дня. На побережье работает группа московских и дагестанских исследователей, в экспедиции участвуют «Каспийский природоохранный центр» и сотрудники Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.

По словам экспертов, останки животных они встречают через каждые 50 метров, некоторые из них без шкур, другие — запутались в рыболовных сетях. Причиной гибели млекопитающих могли стать загрязнение моря и рыболовство.

Каспийский тюлень занесен в Красную книгу России, это единственное млекопитающее Каспийского моря. Животные находятся под угрозой исчезновения. Так, 100 лет назад их количество достигало миллиона, а сейчас здесь живут всего 70 тысяч особей.

Погибших тюленей на побережье находят не впервые. В декабре 2020 года на берег выбросило около 300 тюленей. Шестой год в регионе действует программа по сохранению этого вида животных.