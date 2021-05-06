А нас-то за что? Альгис Микульскис о реакции оппозиции на запрет заниматься политикой

Самая резонансная законотворческая инициатива последних дней в России — возможный запрет на участие в парламентской деятельности для всех, кто так или иначе ассоциирован с экстремистскими организациями, в том числе для их спонсоров или тех, кто оказывал «иную помощь». Самые одиозные оппозиционные сообщества, которым в ближайшее время грозит перспектива отлучения от актуальной политической повестки, встретили это известие, мягко говоря, безрадостно.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис разбирается в их обидах и желаниях.

Эта история началась 4 мая в нижней палате российского парламента, когда думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесла на рассмотрение сразу несколько законопроектов. Да не простых, а наотмашь бьющих наших оппозиционеров по самому дорогому, что у них есть, — по кошелькам и политическим амбициям.

Если вкратце, то после принятия новых норм в жизни борцов с государством появятся следующие нюансы: им будет запрещено участвовать в деятельности нежелательных на территории России организаций не только внутри страны, но и за рубежом, а если они все же решатся на это — то сядут на срок до 6 лет.

Но главное — дорога в Госдуму будет наглухо закрыта для тех, кто состоит или состоял в структурах, признанных судом экстремистскими либо террористическими. Причем неважно, был ли ты учредителем такой структуры, ее руководителем, рядовым участником, консультантом или «пожертвователем».

Федеральное агентство новостей /

И все было бы логично и рутинно, кабы не радетели за «Прекрасную Россию будущего», начавшие в ответ на действия депутатов свою обычную квазиполитическую буффонаду. Примерно такую, как в одном из интервью «певицы горя народного» Любови Соболь…

«Во-первых, этот законопроект можно назвать законопроектом против Любови Соболь, как бы пафосно это ни звучало. — заявила «певица». — Я думаю, что я являюсь тем лицом, которое Кремль боится и «Единая Россия» боится. И они через этот законопроект сейчас будут пытаться не допустить меня до выборов в Государственную думу, потому что понимают, что если я зарегистрирована на выборах, то я побеждаю. У меня достаточно большая известность, большой рейтинг, и я вижу эту безумную, достаточно сильную поддержку со стороны жителей города Москвы своей кандидатуры сейчас на выборах».

Невозможно не согласиться тут только с обозначением Любиных поддержантов как «безумцев». Все остальное, мягко говоря, полемично, а грубо выражаясь — представляет собой материал для исследования специалистами по маниям величия и комплексам неполноценности.

Еще один оппозиционный «коверный» — небезызвестный Леонид Волков — всецело подтверждает мои подозрения:

«Понимают, что кто угодно из них просто как тузик грелку порвет любого единоросса. И уже не верят они ни во все свои подписные фильтры, ни в мастерство Эллы Памфиловой — все равно страшно! Этим только можно объяснить такой топорный, такой лобовой законопроект».

Допускаю, что список добродетелей у этих людей не пустует, но скромность в него явно не входит…

Федеральное агентство новостей /

Однако меня во всей оппозиционной панике заинтересовало другое, а именно — возмущение обиженных карбонариев на схожесть, по их мнению, действия обновленных законов с люстрациями. Но ребята! А как же быть вот c этими предложениями вашего «болящего» вождя?

«…нашей задачей сейчас является ведение реестра злодеев. Фамилия-имя-отчество, нарушение, лицо, которое может подтвердить нарушение и знает, где найти все материалы. Я часто писал в постах о всяких нехороших людях «а вот его я запишу в Черный блокнотик», сейчас мы в ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) решили этот Блокнотик вести публично».

Публично не получилось — ссылка на означенный «Блокнотик» теперь ведет в никуда. Но попытка засчитана! И давайте будем называть вещи своими именами, заменив застенчивый «блокнотик» гневно-революционными «черными списками»!

В общем, все мы сейчас имеем уникальную возможность наблюдать развитие легендарного анекдота про «А нас-то за что?!!», так сказать, в прямом эфире, и исполняют его эти «мастера разговорного жанра» просто безупречно! Почему именно «разговорного»? Ну а какого еще? Или кто-то может привести пример их реальной деятельности на благо, прямо скажем, не шибко любимого ими народа? Только не предлагайте все эти их «расследования»! От них условному «дяде Васе из Замкадья» ни жарко ни холодно…

Депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин охарактеризовал деятельность этих болтунов предельно четко:

«Чем похвастаться «несистемной оппозиции»? Вы прежде всего гражданам помогайте, а не ищите соринку в чужом глазу… Помимо вас существует еще множество политических сил, да и отдельных политических «портретов» в регионах, которые спокойно и без вас могут найти какие-то изъяны во власти. Ну а дальше-то что? Поорать — хорошо, но необходимо еще и работать! Если ты оппозиционер, то нужно уметь конструктивно работать с действующей властью. Но проблема в том, что никаких реальных результатов у них нет и не будет!»

Проблема, думаю, не только в том, что у «протестантов» нет и не предвидится никаких результатов. А еще и в том, что они не ставят перед собой задачу работать с действующей властью и менять что-то эволюционным путем. Нет! Они сами хотят стать этой властью, а проблемы вышеупомянутого «дяди Васи» — дело десятое, если не сотое.

Федеральное агентство новостей /

Да и внутри самой «оппозиции» все совсем не гладко. Чтобы понять это, достаточно вспомнить позорную историю ее «Координационного совета», так и не сумевшего разобраться в собственных дрязгах. Сейчас этот «кейс», похоже, повторяется. «Умное голосование», с которым «гвардейцы Навального» носились везде и всюду, оказалось «вредным и неэффективным проектом», который пришелся не по вкусу даже насквозь «неполживому» «Яблоку»…

«Сама идея, что можно находиться в России, быть либеральным оппозиционером, участвовать в выборах и побеждать на них — очень опасна для Волкова, потому что разрушает выстраиваемую им линию пропаганды. Поэтому ему важно, чтобы «Яблоко» провалилось. Поэтому он будет призывать своих сторонников голосовать за сталинистов и людоедов, но лишь бы не за своих единомышленников, оставшихся в России и работающих в правовом поле».

17 мая состоится суд и будет вынесено решение относительно ФБК. Почему-то я не сомневаюсь в том, каким именно оно будет. Потому что «каждому по делам его».

P. S. А депутаты, между тем, приготовили еще один крайне неприятный сюрприз для тех, чья нравственная Вселенная не допускает наличия в ней положительного образа России. Текст «сюрприза» следующий:

«Запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» <...> а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Что ж… Надеюсь, такого удара наша «совестливая интеллигенция» уже не переживет.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.