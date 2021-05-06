Президент Казахстана не приедет в Москву на парад Победы

Москва, 6 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планировал посетить Москву по случаю празднования Дня Победы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что специальных приглашений гостям из зарубежных стран на празднование в Москве парада Победы не рассылалось, так как дата не юбилейная. Однако представитель Кремля подчеркнул, что это не значит, что лидеры соседних стран не могут при желании приехать.

Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев уточнил, что визит главы республики пока что не планируется, однако представители дипкорпуса обязательно посетят праздничное мероприятие.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ отчитался перед Путиным о подготовке к параду Победы в Москве.