Военные и юнармейцы Сахалинской области написали письма ветеранам в рамках акции к 9 Мая

Южно-Сахалинск, 6 мая. Военнослужащие Восточного военного округа и члены всероссийского движения «Юнармия» приняли участие в акции «Письмо ветерану» на Сахалине и Курильских островах.

В письмах солдаты и юнармейцы сердечно поблагодарили участников Великой Отечественной войны за их героизм, силу духа, отвагу и мужество, проявленные ими в суровые годы. Адресанты искренне и от всей души пожелали ветеранам здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В рамках акции, посвященной Дню Победы, юнармейцы и военнослужащие армейского корпуса ВВО написали и отправили свыше 200 писем. К 9 мая они будут доставлены ветеранам ВОВ, проживающим в Сахалинской области.

Целью мероприятия организаторы назвали сохранение памяти о том, какой страшной ценой была завоевана Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Молодое поколение должно помнить и гордиться людьми, понесшими такую великую жертву.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ организовали акцию «Письмо ветерану» для юнармейцев из Приднестровья.