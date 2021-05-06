Целое село почти полностью выгорело в Омской области

Омск, 6 мая. Спасатели борются с крупным пожаром, уничтожившим практически весь населенный пункт в Большереченском районе, передает источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел в селе Каракуль Омской области. По предварительным данным, огонь пришел из леса, через болото и сухой камыш. В общей сложности уничтожено 18 построек. Информации о пострадавших не поступало, все обстоятельства и причины ЧП в настоящий момент устанавливаются.

Крупный пожар вспыхнул в недостроенном здании гостиницы в Сочи, сообщало Федеральное агентство новостей. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, обошлось без жертв.