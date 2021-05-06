Гравитационные волны могут увеличить точность измерения постоянной Хаббла

Канберра, 6 мая. Новую методику измерения постоянной Хаббла предложили специалисты Галисийского института физики высоких энергий и Центра передового опыта ARC по открытию гравитационных волн.

Новый и простой метод позволит снизить погрешность измерений постоянной Хаббла до 2%, подчеркнули ученые. Для этого будут использоваться данные о паре сливающихся нейтронных звезд.

Вдобавок эксперты предложили изучить вторичные и более слабые компоненты сигналов гравитационных волн. Их испускают слияния нейтронных звезд, известных как высшие моды. Главной особенностью исследования стало то, что благодаря предложенному методу можно понять, равномерно ли расширяется Вселенная в пространстве.

Астрономы из США смогли измерить радиус ядра Венеры, наклон оси ее вращения и продолжительность суток. Как сообщалось ранее, эти характеристики впервые удалось уточнить после 15 лет непрерывного изучения.