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Психолог Абравитова назвала способ победить прокрастинацию

Общество
Психолог Абравитова назвала способ победить прокрастинацию
vk.com  /  Марианна Абравитова

Бороться с прокрастинацией следует в том случае, если она становится проблемой для человека и мешает полноценно жить. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, около трети россиян признали за собой манеру откладывать выполнение важных дел. По ее словам, не следует слишком сильно винить себя за такую привычку.

«Прокрастинация — черта людей, которые нацелены на то, чтобы сделать намеченную работу. Откладывать же свои дела они могут в основном по двум причинам. В первом случае человек очень уверен в себе и понимает, что все успеет позже. Во втором — находится в хроническом стрессе, когда организм требует время на восстановление. Если вы узнаете себя во втором варианте, то, может быть, как раз этот метод подходит вам больше для жизни», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова подчеркнула, что в некоторых случаях от такого подхода следует все же отказаться.

«Хуже сценарий, при котором вы страдаете от привычки откладывать дела на потом. Тогда не происходит расслабления нервной системы. Вы постоянно думаете об этом и переживаете. Для решения этой проблемы первым делом нужно ее признать», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Абравитова назвала способ победить прокрастинацию
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В заключение она назвала способ, с помощью которого человек может шаг за шагом победить прокрастинацию.

«Можно попробовать выработать для себя собственный удобный режим. Например, выделить в течение дня время, пусть и небольшой промежуток, когда вы непременно будете делать требуемую работу. День ото дня эти отрезки нужно увеличивать, а кроме того, еще и награждать себя за проделанную работу», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила, почему депрессия может вызывать болезни.

психолог абравитова прокрастинация
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